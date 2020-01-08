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Anadolujet, dünyaya açılıyor

Türk Hava Yolları tarafından Kamuyu Aydınlatma Pilatformu’na(KAP) yapılan açıklamada şirketin alt markası olan AnadoluJet’in 2020 yaz tarifesi itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı‘ndan dış hat seferlere başlama kararı alındığını dururdu.

Türk Hava Yolları tarafından Kamuyu Aydınlatma Pilatformu'na(KAP) yapılan açıklamada şirketin alt markası olan AnadoluJet'in 2020 yaz tarifesi itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı‘ndan dış hat seferlere başlama kararı alındığını dururdu.


Bayrak taşıyıcı Havayolu şirketi Türk Hava Yolları(THY), Kamuyu Aydınlatma Pilatformu'na(KAP) yaptığı açıklamada şirketin Anadolu'nun bir çok noktasına uçak alt markası AnadoluJet'in gelecek yaz sezonundan itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği uçuşlara yurt dışı hatlarının da ekleneceğini duyurdu.


Yaz sezonunda uçuşlar başlayacak


Konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, “Türk Hava Yolları, büyüme stratejileri kapsamında 2020 yaz tarifesi itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı‘ndan Ortaklığımızın AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı almıştır” denildi.

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