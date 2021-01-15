İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AnadoluJet, İran ve Irak uçuşlarını başlattı

Anadolujet, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İran’ın Tahran ve Irak’ın Bağdat ile Erbil şehirlerine tarifeli uçuş başlattı.

Anadolujet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'ın Tahran ve Irak'ın Bağdat ile Erbil şehirlerine tarifeli uçuş başlattı.


11 Haziran 2020 itibarıyla uluslararası uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yolları'nın başarılı alt markası AnadoluJet, 15 Ocak 2021 itibarıyla İran ve Irak uçuşlarını başlattı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, İran'ın Tahran kentine haftanın 5 günü, Irak'ın Bağdat şehrine 2 ve Erbil'e ise haftanın 3 günü uçuşlar icra edilecek. Seyahat edecek yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tahran, Bağdat ve Erbil uçuşlarının biletlerini tüm satış kanalları üzerinden satın alabilecekler. 31 Mart 2021 tarihine kadar satın alınan biletlerde ise ücretsiz değiştirme hakkı bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.