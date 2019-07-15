AnadoluJet'ten 15 Temmuz'a özel uçak

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Alt markamız AnadoluJet'in filosunda bulunan TC-JFT tescilli Boeing 737-800 tipi uçağımıza, 15 Temmuz logosu ile sticker giydirmesi yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından Twitter'da paylaşılan video ise iç hat uçuşlarımızda, uçak içi ekranlarımızda gösterilecektir" denildi.