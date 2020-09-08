Anadolu'nun dört bir köşesinden halk oyunları Küçükçekmece'de

Küçükçekmece Belediyesi'nin belediyecilik anlayışının bir yansıması kültürel köprüler arasında yer alan halk oyunları için ücretsiz kursun ön kayıtlarına başlandı. Küçükçekmeceliler tarafından yoğun ilgi gösterilen kurslara şimdiden 260 kişi başvurdu.

Küçükçekmece Belediyesi, kültür merkezleri bünyesinde faaliyet gösterecek olan Eğitim Akademisi Halk Dansları Topluluğu kuruyor. Küçükçekmecelileri sanatla buluşturmayı hedef edinen Küçükçekmece Belediyesi, Atakent, Sefaköy ve Cennet Kültür Merkezlerinde sıkı pandemi önemleri ile Halk oyunları kursları verecek. Dersler, dezenfekte edilmiş az kişilik sınıflarda sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uyarak gerçekleşecek.

Son başvuru tarihi 25 Eylül

Son başvuru tarihi 25 Eylül olan kurslara başvuru için ise şartlar şu şekilde; belirlenen yaş aralığında olmak ve Küçükçekmece'de ikamet etmek. Ön kayıtların sonrasında ise eğitmenlerden oluşan kurul tarafından seçmeler yapılacak. Çocuk (8-14 yaş), Genç (15-25 yaş) ve Yetişkin (26 ve üzeri yaşlar) olmak üzere 3 kategoride oluşturulan sınıflarda, Kırklareli, İzmir, Gaziantep, Karadeniz, Artvin, Bodrum, Üsküp, Burdur Yöreleri ile Roman Çalışması ve halay eğitimleri verilecek.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi “Kültürel belediyecilik insan yetiştirir, kent kültürünü oluşturur. Kent kültürü insanları bir araya getirir ve birlikte yaşam imkanı sunar. Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz eğitim programlarını hazırlarken eşsiz coğrafyamızın bir ucundan diğer ucuna bizleri birbirine bağlayacak, kentimizin kültür sanat potansiyelini ortaya çıkaracak nitelikleri önceliklendirdi. Bu yaklaşım ile tüm kültürleri, tüm renkleri bağlayan, hepimizi bir çatı altında toplayacak eğitimlerle, kurslarla Küçükçekmece'nin kent kültürünü birlikte baştan inşaa edeceğiz” dedi.