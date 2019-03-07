Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödülleri sahiplerini buldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bizim sözümüz dilimizin değil, kalemimizin ucundadır. Bize nerede ihtiyacınız varsa gelip yetişiriz. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse o devlet için tarım da o kadar öneme sahiptir. Dünyayı doyuran ülke dünyanın lideri olacak" dedi.

Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde 15 yıldır düzenlenen “Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törenle gerçekleştirildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede ödüller sahiplerini buldu. “Anadolu'nun Duayen İş İnsanı Onur Ödülü”ne Rona Yırcalı ve Nafi Güral layık görüldü. Anadolu'nun en büyük 5 şirketi ise sırasıyla Tosçelik Profil, Kardemir, Sarkuysan, Erbakır ve Kroman Çelik Sanayi oldu.

“Bizim sözümüz dilimizin değil, kalemimizin ucundadır“

15 yıldır Türkiye'nin nabzını tuttuğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, “Tam 15 yıldır Türkiye'nin nabzını sizlerle birlikte tutuyoruz. Yatırım yapan üreten, ürettiğini ihraç eden istihdamı oluşturan firmalarımız büyük Türkiye destanını yazmaya başladığımızda büyük ve önemli rol üstlendi. Bu rol zamanla büyük bir misyona dönüşerek Anadolu sermayesinin gücünü ve alın terinin kıymetini ortaya koydu. Umudumuz ve motivasyonumuz artıyor haliyle. Firmalarımız büyük Türkiye'yi inşa çalışmalarımızda yalnız taş üstüne taş koymuyor aynı zamanda taşın kendisini de taşın çeşidini de üretebiliyoruz. Bizim içinde kıymetli olan bu, üretmek. Biz sanayiyi ilgilendiren, ekonomiyi yönlendiren bütün sahalar da iziniz daha çok olsun istiyoruz. Hükümet ve bakanlık olarak daima yanınızda, arkanızda, sağınız da ve solunuzda olacağız. Bizim sözümüz yalnızca kürsülerde olmaz. Bizim sözümüz dilimizin değil, kalemimizin ucundadır. Bize nerede ihtiyacınız varsa gelip yetişiriz. Bu şirketlerin dünyanın en zengin şirketleri olacağı ve değerlerinin bir buçuk trilyon doların üzerinde olacağını tahmin etmek zor değil. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse o devlet için tarım da o kadar öneme sahiptir. Dünyayı doyuran ülke dünyanın lideri olacak. Tarım eski değil eskimez bir sektördür. Bilim gibidir tıpkı. Süreklidir. Her gelen yeni bir şey ilave eder. Taş üstüne taş koyar. Bilimin ve tarımın başı böylece yükselir. Fakat insanoğlu bu ikisinden hiç vazgeçmez, vazgeçemez. Çünkü bilgi aklını doyurur, tarım ise karnını. Tarım bir tohum gibi genlerimizi taşıyor. Bugünümüzü yönetiyor geleceğimize yön veriyor” diye konuştu.