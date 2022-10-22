Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş Köroğlu oyunu Tuzla'da sergilendi

Tuzla'da düzenlenen ‘Tuzla'dan Anadolu'ya Kültürler Buluşması', Anadolu şehirlerinin yöresel ürünlerine ve oyunları ev sahipliği yaptı. Anadolu'da eskiden oynanan ve artık unutulmaya yüz tutmuş Köroğlu oyunu da etkinlikte renkli anlara sahne oldu.

Tuzla'da düzenlenen Tuzla'dan Anadolu'ya Kültürler Buluşması etkinliği ile Anadolu şehirlerinin yöresel ürünleri ve oyunları İstanbul'a taşındı. Anadolu'nun farklı şehirlerine ait yöresel ürünler kurulan stantlarda sergilendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar ise yöresel oyunlarını sergiledi.

Etkinlikte Anadolu'nun eski ve yöresel oyunlarından olan Köroğlu da vatandaşlar tarafından oynandı. Eskiden Anadolu düğünlerinde oynanan ve artık unutulmaya yüz tutmuş Köroğlu oyunu hem eğlenceli hem de renkli anlara sahne oldu. Etkinlikte aynı zamanda farklı yörelere ait oyunlar da oynandı.

Tuzla Tokatlılar Derneği Başkanı Ömer Bolat “Tuzla'dan Anadolu'ya Kültürler Buluşmasında bize bu imkanı sağlayan Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya ve ekibine ve teşekkür ediyorum. Öncelikle buradaki hemşehrilerimizle Tokat'ımızın kültürünü, örf, adetlerini yaşattığı için çok mutluyuz. Gençlerimiz her akşam bizleri burada yalnız bırakmıyor. Burada Tokat'ımızın örf ve adetlerini, oyunlarını sergiliyoruz. Köroğlu oyunu bizlerde daha çok köylerde, düğünlerde sergilenirdi. Burada fazla bilen hemşehrilerimiz yok. Ama biz bunu buralarda da yaymayı ve hemşehrilerimizle buluşturmak istiyoruz” dedi.

Saim Bolat, “Bu oyunlar zaten köylerde, düğünlerimizde sergileniyor. Organizasyonda başkanımız ‘bu oyunlarda bizlerle beraber oynar mısın' dedi. Oynamaya çalışıyoruz şu anda. Vurun diye yalvarıyorlar ama acımaması için vurmuyorum, kıyamıyorum. Düğünlerimizde daha sert vurulurdu. Biz de o zamanlar sopa yedik ama şimdi o kadar sert vuramıyorum” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Emin Taşova, “Bizde yıllardır gelenek ve görenek haline gelmiş bir oyunumuz. Benim amcam, dayılarım onların amcaları, dayılarının oynamış olduğu bir oyun. Biz onların adetini devam ettirmeye çalışıyoruz. Burada herkes bundan zevk alıyor. Almayan yoktur. Dayak yemek aslında daha güzel bir şey. Bu oyunu o şekilde zevklendiriyoruz. Yoksa biz burada sadece koşsak, dolaşsak, sağa sola kaçsak, bu oyundan zevk almayız. Buradaki arkadaşlar zaten oyunu bildikleri için oynuyor. Daha çok da bilmeyenler dayak yiyor” diye konuştu.

Yöresel Köroğlu oyununu oynayanlar ve etkinlik alanı havadan görüntülendi.