ANAFOD'un 6. yıl sergisi açıldı

yıl sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Maltepe Belediyesinin ev sahipliği yaptığı serginin açılışı, fotoğraf sanatına gönül veren sanatçılar ile sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Sergide merkezi Maltepe'de bulunan derneğin 6. kuruluş yılı da kutlandı. Sergiye Türkiye fotoğraf sanatının önemli ve önde gelen isimleri de destek verdi.

Ustalardan eserler sergileniyor

Küratörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Bayhan'ın yaptığı serginin "Ustalar" bölümünde Prof. Mehmet Bayhan, Nevzat Çakır ve merhum Prof. Dr. Sabit Kalfagil'nin fotoğrafları, “Üyeler" bölümünde ise aktif ANAFOD üyelerinin ve geçen sene vefat eden merhum üye Mithat Hitit'in birikimlerinden oluşan karma fotoğraflar yer aldı. Sergi kapsamında ANAFOD üyelerinin ve Türkiye'nin önde gelen fotoğraf sanatçılarının fotoğraf sunumları da sergileniyor. Fotoğraf dünyasına yolculuğun yapılacağı sergi 17 Mayıs'a kadar Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Galeri A+B'de sanatseverlere kapılarını açık tutacak.