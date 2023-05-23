Analistlerden borsa değerlendirmesi

ALB Yatırım'ın analistleri, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri yaklaşırken borsanın durumunu değerlendi. Analistler, borsada uzun vadeli düşünme zamanı olduğunu belirtirken, beklentili ve ucuz fiyatlanan hisselerde fırsat olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. tur yaklaşırken, piyasalar da 28 Mayıs tarihine kilitlendi. Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi, 2023 yılının en düşük seviyelerine yakın seyrederken; uzmanlar, son dönemde yaşanan gerilemenin, uzun vadeli yatırımcılar için fırsat barındırdığını dile getirdi.

ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz, “28 Mayıs'ta hangi aday kazanırsa kazansın, borsada seçim belirsizliğinin bitmiş olması sebebiyle bir rahatlama göreceğiz. Bu durumda ilk etapta yeniden 5 binli seviyeler gündeme gelebilir. Ancak yatırımcılar özellikle ekonomi politikalarının netleşmesi ve neler olup bittiğini anlamak için, bir süre daha ‘bekle-gör' konumunda kalabilir. Bu nedenle muhtemel bir ralli zayıf da kalabilir ve endekste, yükselişin devamında yatay bir hareketlilik izlenebilir” dedi.

Temkinli-iyimser olma zamanı

ALB Yatırım Araştırma Yönetmeni Uğur Aydın da, “Seçimde ikinci tur öncesinde BİST 100 endeksi, haftaya, tarihi zirvesi olan 5 bin 704 seviyesinin yaklaşık yüzde 21 gerisinde başladı. Borsanın F/K oranı 5'in altında, 2008 sonrası en düşük seviyelerde... Hisse senetlerindeki ucuz fiyatlamaya işaret eden bu veriye bakarak, Borsa İstanbul'un aslında önemli potansiyel barındırdığını düşünüyoruz. Bununla birlikte, belirsizliklerden dolayı temkinli iyimser olmakta fayda var. Bu tarz gerilemelerde ve volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde, değerinin altında fiyatlanan, hikâyesi olan, finansalları ve beklentileri güçlü hisselere, uzun vadeli yatırım yapmak, mantıklı bir strateji olarak öne çıkmaktadır” diye konuştu.

Aşağıda 4 bin 311, yukarıda 4 bin 700

ALB Yatırım tarafından yayımlanan teknik analiz notunda; (22 Mayıs itibarıyla) 200 günlük üssel ortalamaya işaret eden 4 bin 400 seviyesinin kritik bir destek olduğu, bu desteğin çalışmaması halinde 2023'ün en düşük seviyesi olan 4 bin 311'in gündeme gelebileceği uyarısında bulunuldu. Endekste kalıcı rahatlama için ise 4700 seviyesinin geçilmesi gerektiği vurgulandı.