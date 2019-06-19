Anaokullarda yaz dönemi başladı

İstanbul'da faaliyet gösteren Çilek Ağacı Anaokulları da 3-9 yaş arası çocuklar için yaz okulu takvimini duyurdu.

Eğitim öğretim yılı bitmesiyle yaz ana okul, ilk orta ve lise öğrencileri için yaz tatili başladı. Tatil döneminde okullar eğitici ve öğretici etkinliklerin ön planda olduğu yaz okulları takvimlerini duyurmaya başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren Çilek Ağacı Anaokulları da yaz okulu takvimini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede 3 kurdan oluşacak yaz döneminde 3-9 yaş arası çocukların katılımı ile gerçekleşecek. Bütün etkinliklerin tam gün ve okulun bünyesinde düzenleyeceği belirtilirken yaz döneminde; birinci kur geçtiğimiz günlerde başlarken, ikinci kur 1 Temmuz-26 Temmuz arasında, üçüncü kur ise 24 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

Çocuklara düzenlenen kurlarda; açık hava etkinlikleri, bilim ve keşif atölyeleri, yavru kurtlar kampta, hayal tasarım atölyesi, dil ve drama, yaşam beceri atölyeleri, sanat ve üreticilik, origami atölyesi, seramik atölyesi, gastronomi atölyesi, orman yürüyüşleri, binicilik, GEMS ve yüzme dersleri verilecek.