Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan videosu

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'de hizmet veren bir anaokulu öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl evlerde kutlanacak olan 23 Nisan etkinlikleri için video hazırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı meydanlarda kutlayamayan çocuklar kırmızı beyaz kıyafetler giyerek evlerini de Türk bayrakları ile süsledi. Çocuklar hazırladıkları videoda "Cumhuriyetin bekçisiyiz" mesajı verdi.

