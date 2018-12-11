Anaokulu öğrencilerine afet eğitimi

Küçükçekmece Ahmet Ermiş anaokulu öğrencilerine Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Birimi tarafından ‘Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi.

Küçükçekmece Ahmet Ermiş anaokulunda gerçekleşen eğitimlerde depremin etkisini azaltmanın yolları; deprem öncesi deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği; anlatıldı. Verilen eğitimlerde anaokulu seviyesinden itibaren daha bilinçli ve tedbirli öğrenciler yetiştirilmesi amaçlandı. Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Sivil Savunma Amirliği ekiplerince 4-6 yaş gurubu 170 anaokulu öğrencisine “Temel Afet Bilinci Eğitimi“ verildi.

“Her türlü afete hazır olacağız”

Eğitim sonunda başarılı ve güvenli bir şekilde sınıftan tahliye tatbikatı yapılarak,tatbikat sonunda minik öğrencilere arama kurtarma araç sergisi gezdirilerek görsel hafızalarına da hitap edildi. Eğitimlerin yıl sonuna kadar Küçükçekmece ilçesindeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yapılması planlanıyor. Sivil Savunma Amiri Emrah Karataş, Afete Hazır Küçükçekmece sloganıyla Küçükçekmece ilçesindeki tüm okullarla devlet kurumları ve afet gönüllüleri ile her türlü afete hazır olacaklarını söyledi.