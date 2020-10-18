Anaokulunun kapılarını böyle çaldılar

Bahçelievler'de tadilatta olan anaokulunun kapıları, kağıt toplayıcıları tarafından dakikalar içerisinde çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bahçelievler'de bir anaokulunda yaşandı. Tadilata alınan anaokulunda kapılar ustalar tarafından sökülerek bahçeye kondu. Çalışmaya devam eden ustalar bir süre sonra tekrar bahçeye çıktıklarında kapıların yerinde olmadığını fark etti.

Ustalar yaşanan olayı hemen anaokulu sahibi Engin Öder'e bildirdi. Öder anaokulunun güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlık olayı ortaya çıktı. Kapıları bahçeye giren iki kağıt toplayıcısının çaldığını gören Öder durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Yaşanan hırsızlığın çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştiğini belirten Öder “Ustalarım bana kapıların olmadığını söyledi ben de hemen güvenlik kameralarını inceledim. Bu sırada kapıların iki kağıt toplayıcısı tarafından çalındığını fark ettim. Bu hırsızlık bahçe alanım burası benim bahçe sınırım içerisinde bu hırsızlığın büyüğü de küçüğü de olmaz. Biz burada çocukların geleceğini planlıyoruz onların hayallerini çaldırmayacağız. Biz tedbirlerimizi arttıracağız” dedi.