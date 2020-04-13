Andone: "Fatih Terim bireysel olarak tüm futbolcuları aradı"

Galatasaraylı futbolcu Florin Andone, Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs tedavisi bitip hastaneden taburcu olduktan sonra tüm futbolcuları teker teker arayıp konuştuğunu söyledi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Andone, Romanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesine verdiği röportajda İstanbul'da karantina günlerinde neler yaptığını anlattı. Annesinin bu süreçte İspanya'ya dönmeyerek Türkiye'de kaldığını açıklayan golcü futbolcu, "Annem bir ay önce Beşiktaş maçı öncesi İstanbul'a beni görmeye geldi. Bu karşılaşma liglerin ertelenmesi kararı alınmadan önceki son maçımızdı. Durumun nasıl gittiğine bakıp kendisinden burada kalmasını, İspanya'ya dönmemesini istedim. Bu kısıtlayıcı süreç boyunca yalnız kalabilirdi. Burada bizimle kalması en iyi karardı" ifadelerini kullandı.

"Fatih Terim'in iyi olmasından dolayı mutluyum"

Teknik Direktör Fatih Terim hakkında da konuşan 27 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş maçı sonrasında sıradaki antrenmanı beklerken bize evde kalmamız söylendi. Fatih Terim bir hafta önce hastaneden taburcu oldu. Video konferansta bize kendini iyi hissettiğini anlattı. Ancak 14 günlük izolasyonda kalması gerekiyor. Terim sonrasında biz futbolcuları bireysel olarak da aradı. Şu an durumunun iyi olmasından dolayı mutluyum" şeklinde konuştu.

"Günde 60 - 90 dakika arası çalışıyorum"

Karantina sürecinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Andone, "Genellikle saat 11 civarı uyanıyorum. Ancak daha önceleri saat 9'dan önce yataktan çıkmış oluyordum. Kahvaltımı yapıyor, ardından televizyonu açıp Türkiye ve Romanya'daki gelişmelere bakıyorum. Balkonumda iyi vakit geçiriyorum. Güzel bir deniz manzaram var. Saat 14.00 gibi aşağı iniyor, kaldığım sitenin fitness salonunda çalışmaya başlıyorum. Bu açıdan bakıldığında şanslıyım. Günde 60 - 90 dakika arası çalışıyorum. Ne var ki doğum günümde biraz soluk aldım. Öğle yemeğini öğleden sonra 4 gibi yiyorum" diye konuştu.

"Doğum günümü görüntülü kutladık"

Geçtiğimiz günlerdeki doğum gününde sevdikleriyle telekonferans yoluyla bir araya geldiğini sözlerine ekleyen Florin Andone, "Bazen biraz hareket olsun diye site civarına çıkıyoruz. Bu zamanlar, köpeğim için de keyifli bir fırsat oluyor. Oturduğum yer bir konut bölgesi. Şöyle bir saat oturduğumda uzaktan iki-üç insan anca görüyorum. Doğum günümü evde kutladık. Benzersiz bir doğum günü oldu. Yolanda ve annem bana pasta yaptılar. Bu arada en iyi arkadaşlarımla görüntülü olarak bağlantı kurduk. Onlar da video üzerinden doğum gününe katılmış oldular. Çok hoştu, uzun bir süredir artık evde oturmayı unutmuştum" dedi.

"Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum"

Futbol oynamayı çok özlediğini de belirten Rumen futbolcu, "Tekrar antrenmanlara başlamak ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Ancak herkesin sağlığı ve güvenliği önce düşünülmesi gereken şey. Doğum günümde binlerce mesajla desteklerini ileten taraftarlarımıza teşekkür ederim. Tüm Rumen halkına da sağlık diliyorum ve uzmanların uyarılarına riayet etmelerini diliyorum. Birlikte daha güçlü olacağız" açıklamasını yaptı.