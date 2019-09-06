İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Andorra son idmanını yaptı

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye ile karşılaşacak Andorra son antrenmanını yaptı.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ile karşılaşacak Andorra son antrenmanını yaptı.


2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Andorra, son idmanını maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ta gerçekleştirdi. Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez gözetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılırken, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.