Andrea Pirlo: "İyi bir ritmimiz var, bunu sürdürmek istiyoruz"

İyi bir ritmimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik direktör, İstanbulspor karşılaşmasını kazanmak istediklerini aktararak, “Pazartesi günkü maça hazırlanıyoruz. Bizim için ligde kalmak isteyen bir takıma karşı önemli bir maç olacak. Onlar da savaşıyor. Biz de iyi bir dönemden geçiyoruz. 10 maçtır kaybetmiyoruz. İyi bir ritmimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Milli ara sürdürülebilirlik konusunda sıkıntı oluşturdu ama en iyi şekilde çalışarak, maça hazırlanıp kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Başka takımla ilgili haberleri dinlemiyorum”

Pirlo, bir Beşiktaş başkan adayının kendisini siyah-beyazlı kulübe getirmek istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili, “Bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Sadece Karagümrük'e odaklanmış durumdayım. Başka takımla ilgili ne bir haberi ve bir şeyi dinlemiyorum. Sadece Karagümrük ile beraber bu seneyi daha iyi bitirmek için çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sözleşmeyi sezon sonunda konuşacağız şu anda takımıma konsantreyim”

Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi hakkında başkan Süleyman Hurma ile görüştüğünü belirterek, “Başkanla konuşma yaptık. Bu konu da geçti bu konuşmada. Şu anda takımıma konsantreyim. Bu seneyi en iyi şekilde bitirmeye konsantreyim. Bunların hepsini sezon sonunda konuşacağız. O yüzden şu an tek hedefimiz takımımızı en iyi seviyeye çıkartmak” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye'deki seviyeden memnunum”

Türkiye'deki spor kulüplerinin tesisleşmesi ve ligin seviyesi ile ilgili yöneltilen soruya, “Benim ilk deneyimim Türkiye'deki. Gördüğüm kadarıyla her takımın tesisi, stadı var. Biz de şu an federasyon tesisinde idman yapma şansımız bulunuyor. Onlara bu şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. En iyi şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Her takım da en iyi şekilde çalışıyor. Bu seviyeden açıkçası memnunum” yanıtını verdi.

“Kendi mantelitemizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz”

Süper Lig'in seyir zevki hakkında da konuşan Pirlo, “Futbol evrensel bir şey. Futbolu izlerken zevk alıyorum. İyi yanları var eksik yanları var. Bunları alıp kendime göre şekillendiriyorum. Daha direkt ve hızlı hücumlar üstünden oynanan bir futbol var. Biz de bunu farklı şekilde oynatmaya çalışıyorum. Kendi mantalitemizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. İlk etapta biraz zorlanmış olsak da istediğimiz ritmi elde ettik. İyi maçlar çıkarıyoruz. Her şeyden ilham alıp iyi futbol izletmeye çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Oyunun kuralına uyulması gerektiğini düşünüyorum”

Ligden çekilen takımların ligin seyrine etkisi ile ilgili İtalyan çalıştırıcı şunları söyledi:

“Oyun başlarken bir kural var. Ona uyulması gerektiğini düşünüyorum. Üstünden de trajedinin çok olay geçti. Tekrar bir şekilde gündeme getirip karar vermek kolay olmayabilir.”

“Levent ve Baniya'nın geleceği parlak”

Pirlo, oyuncuları Baniya ve Levent Mercan'ın gelişimine dikkat çekerek, “İki tane önemli genç oyuncu. Ben başkan değilim teklifleri bilemem. Kendileri iyi iş çıkarıyorlar. Sezon başında ufak bir zorluk yaşadılar ama onu üstlerinden attılar. Özellikle gelişime açık iki oyuncu. Parlak bir gelecekleri olduğunu düşünüyorum. İyi performans gösteriyorlar önemli olan da bu” ifadelerine yer verdi.

“Performansımızın üstüne koymaya çalışacağız”

Ligin son haftalarında şampiyonluk yarışında olan takımlarla olması hakkında ise Pirlo, “Sezon başında olduğu gibi maç maç bakıyoruz. İyi takımlarla karşılaşacağız. Her zaman performansımızın üstüne koymaya çalışıp maç maç bakacağız” açıklamasını yaptı.