Andrea Pirlo'dan Galatasaray karşısında kadroda tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, Galatasaray'a konuk oluyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Ümraniyespor maçının kadrosuna göre Galatasaray karşısında sahaya sürdüğü 11'de tek değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Shukurov'un yerine Lawrence'e görev verdi.

Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı:

“Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Lobjanidze, Borini ve Diagne”