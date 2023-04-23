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Andrea Pirlo'dan Galatasaray karşısında kadroda tek değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Ümraniyespor maçına göre Galatasaray karşısında kadroda tek değişiklik yaptı.


Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, Galatasaray'a konuk oluyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Ümraniyespor maçının kadrosuna göre Galatasaray karşısında sahaya sürdüğü 11'de tek değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Shukurov'un yerine Lawrence'e görev verdi.


Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı:


“Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Lobjanidze, Borini ve Diagne”

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