Andrea Pirlo'dan İstanbulspor maçı kadrosunda 3 değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İstanbulspor karşısına son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre kadroda 3 değişik ile sahaya çıktı. İtalyan teknik adam; Rayyan Baniya, Otabek Shukurov ve Fabio Borini'nin yerine Biraschi, Caulker ve Ebrima Colley'i 11'de sahaya sürdü.

Kırmızı-siyahlılar, Karadeniz temsilcisi Giresunspor karşısına şu 11 ile çıktı:

“Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Dresevic, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Ebrima Colley, Kouassi ve Diagne”