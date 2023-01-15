Andrea Pirlo'dan kadroda 1 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, ligde son oynadıkları Konyaspor maçının kadrosuna göre Kasımpaşa karşısında sahaya sürdüğü 11'de 1 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyen Mbaye Diagne'nin yerine Kazım Kazım'a görev verdi.

Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa karşısına şu 11 ile çıktı:

“Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Otabek Shukurov, Ebrima Colley, Kazım Kazım ve Fabio Borini"