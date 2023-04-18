İhlas Haber Ajansı

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Andrea Pirlo'dan kadroda 3 değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Fenerbahçe maçına göre Ümraniyespor karşısında kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.


Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Fenerbahçe maçının kadrosuna göre Ümraniyespor karşısında sahaya sürdüğü 11'de 3 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Salih Dursun, Matteo Ricci ve Ebrima Colley'in yerine Davide Biraschi, Bertolacci ve Lobjanidze'ye görev verdi.


Kırmızı-siyahlılar, Ümraniyespor karşısına şu 11 ile çıktı:


“Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Andrea Bertolacci, Saba Lobzhanidze, Fabio Borini ve Mbaye Diagne”

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