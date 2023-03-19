Andrea Pirlo'dan kadroda tek değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Giresunspor maçına göre Başakşehir karşısında kadroda tek değişiklik ile sahaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Giresunspor maçının kadrosuna göre Başakşehir karşısında sahaya çıkardığı 11'de tek değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Ozdoev'in yerine Shukuruv'a görev verdi.
Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir mücadelesine; Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Otabek Shukurov, Matteo Ricci, Andrea Betolacci, Ebrima Colley, Fabio Borini ve Mbaye Diagne, 11'i ile başladı.