Anemiye karşı kimyon ve nane

Satı Sena Çoraoğlu "Nefes darlığı, çarpıntı, tırnak kırılması, saç dökülmesi, kulak çınlaması, uyku hali gibi belirtiler anemiyi işaret edebilir. Demirden zengin kuru baklagil, koyu yeşil yapraklı sebze, nane, kimyon gibi besinleri tüketmeye özen gösterin." dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Satı Sena Çoraoğlu, özellikle kadınlarda ve çocuklarda sıkça görülen demir eksikliğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Dr. Çoraoğlu, aneminin ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Çevre kanında kırmızı kan hücresi kitlesinde azalma veya hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre normal kabul edilen değerin altında olması durumuna anemi deniliyor. Anemi dünya nüfusunun yüzde 25-30'unu etkiliyor. Okul öncesi çocuklarda ve doğurganlık çağındaki kadınlarda diğer yaş gruplarına göre daha sık anemi görülüyor." ifadelerini kullandı.

Bu belirtilere dikkat

Demir eksikliğinin belirtilerinin aneminin kendisine ve altında yatan hastalığa bağlı olduğunu belirten Dr. Çoraoğlu, "Nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, tırnak kırılması, saç dökülmesi, solukluk, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, konsantrasyon azalması, ellerde uyuşma, uyku hali, huzursuzluk, kas güçsüzlüğü, sindirim problemleri, dilde yanma ve yutma güçlüğü, böbrek fonksiyon bozukluğu, sık enfeksiyon, kadınlarda adet dönemi bozuklukları, erkeklerde libido kaybı görülebilir. Belirtilerin şiddeti kişiye göre farklılık gösterebilir." bilgisini verdi.

Dr. Çoraoğlu, demir eksikliğine karşı bazı besinlerin tüketilmesi gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Artmış demir kaybına neden olan aşırı adet kanaması, hemoroid, idrarda kanama, balgamla kan gelmesi gibi durumların tedavi edilmesi gerekiyor. Yetersiz alımı önlemek için diyette demirden zengin gıdaların alınması sağlanmalı. Bunlar ise kırmızı et, kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, nane, kimyon, tofu, fındık, yulaf gibi besinlerden elde ediliyor."