Angola Büyükelçisi'nden SANKON'a ziyaret

Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio ve beraberindeki heyet, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu va iş adamları heyeti tarafından karşılandı. Sıcak karşılama için teşekkür eden Patricio, “Sizlerle olmaktan son derece mutluyum. SANKON şirketlerini en kısa zamanda Angola'ya yatırım yapmak için bekliyorum. Angola, şirketlerinizin her türlü yatırımına açıktır. Özellikle, altyapı-üst yapı, madencilik, enerji ve gıda sektöründe acil yatırımlara ihtiyacımız var. Her birinin kendi sahasında uzman olduğuna inanıyorum. Şirketlerinizin tecrübelerini, şirketlerimize aktarması en kısa zamanda yatırımlarına başlaması en büyük dileğimizdir. Başka bir arzumuz THY'nin Angola'ya direk uçuş koymasıdır. Bunun en kısa zamanda gerçekleşmesini arzu ediyoruz” dedi.

Gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade eden SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise, “Bu ziyaretler ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirecek, Türkiye-Angola arasındaki ticaret hacminin gelişimine katkı sağlayacaktır. Şirketlerimiz her türlü tecrübesini sizlere aktaracaktır. İş adamlarımız arasındaki ikili ve çok yönlü ilişkiler ticaretimizi daha da ileriye taşıyacaktır. Bizler Angola'nın gelişimi ve ilerlemesi için her türlü imkanlarımızı seferber etmeye hazırız” diye konuştu.