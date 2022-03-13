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Aniden bastıran kar E-5'i beyaza bürüdü

İstanbul’da kar yağışı aniden bastırınca Cevizlibağ’daki E-5 karayolu beyaza büründü.

İstanbul'da kar yağışı aniden bastırınca Cevizlibağ'daki E-5 karayolu beyaza büründü. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.


İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı pazar sabahı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde ana arterlerin açık olduğu gözlenirken aniden bastıran kar yağışı sonrası E-5 karayolu tamamen beyaza büründü. Kar yağışıyla adeta göz gözü görmezken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Metrobüs duraklarında vatandaşların da kar yağışı nedeniyle güçlükle yürüdüğü görüldü. Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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