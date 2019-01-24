Dr. İbrahim Akın, aniden ortaya çıkan baş dönmesine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziantep Özel Akademi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Akın, “Toplumda çok sık görülen ve hastaların sosyal yaşantısını olumsuz etkileyen Vertigo (Baş Dönmesi) şikayetine en sık sebep olan etmenlerin başında gelen, halk arasında kulak kristallerinin yerinden oynaması olarak ta bilinen Pozisyonel Vertigodur” dedi.

Vertigonun bir hastalık değil bir şikayet olduğunu ifade eden Dr. Akın, “Türkçe anlamı baş dönmesine karşılık gelmektedir. Vertigo şikayetine birçok hastalık sebep olabilmektedir. Burada bahsettiğimiz iç kulak yapısından kaynaklanan halk arasında kristallerin yerinden oynaması olarak da bilinen Pozisyonel Vertigodur. İç kulakta birbirleri ile dik olacak şekilde her üç eksende konumlanarak başın açısal hareketlerini algılayan 3 tane yarım daire kanalı bulunmaktadır. Bu kanallarda bulunan kalsiyum karbonat kristallerinin sebep olduğu ve baş dönmesine sebep olan hastalık Pozisyonel vertigo olarak isimlendirilmektedir. Bu hastalarda genelde ani baş hareketleriyle ortaya çıkan baş dönmesi şikayeti mevcuttur. İnsanların günlük yaşantısını ciddi anlamda etkileyen bu hastalık ayrıntılı muayene ile teşhis edilebilmekte ve sorunun olduğu yarım daire kanalına özgü tedavi edici manevralar ile hastalar iyileşebilmektedir. Günümüzde birçok hastaya bu muayene ve tedavi edici manevralar yapılmamakta sadece ilaç tedavisi ile iyileşmeleri beklenmektedir” diye konuştu.

Pozisyonel vertigoyu, bir anda ortaya çıktığında, ani baş hareketleri ile arttığında, kısa süreli baş dönmelerinde akılda bulundurulması gerektiğini kaydeden Dr. Akın, “En yakın zamanda Kulak Burun Boğaz Uzmanına başvurulması gerekmektedir. Pozisyonel vertigo da, ayrıntılı hikaye, tam bir kulak burun boğaz muayenesi ve uygun manevra testleri ile tanı koyulmaktadır. Tedavisi yine sıkıntının kaynaklandığı yarım daire kanalının türüne ve yönüne göre uzman hekim tarafından yapılmaktadır. Bazen hastaların kendi araştırması ile bulduğu bazı baş egzersizlerini yapması son derece yanlış bir uygulamadır. Mevcut olan hastalığı da şiddetlendirebilmektedir. Tedavinin işin uzmanı tarafından yapılması önem arz etmektedir. Hastalar uygun manevralar ile 24 saatte ciddi anlamda toparlanmaktadır. Çok nadir olarak 2. ve 3. seanslara da gerek duyulabilmektedir. Seanslardan sonra hastalara ani baş hareketlerinden kaçınmalarını ve bir süre yüksek yastıkta yatmalarını önermekteyiz” açıklamalarında bulundu.