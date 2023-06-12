Ankara bu yaz müziğe doyacak

Ankaralı müzikseverler, IF Armada AVM Açık Hava Konserlerinde Simge Sağın, Mabel Matiz, Can Bonomo, Selda Bağcan ve Cem Adrian'ın şarkılarıyla coşup eğlenecek.

IF Armada AVM, Açık Hava Konserleriyle bu yaz Ankaralı müzikseverleri coşturacak. Simge Sağın, Mabel Matiz, Can Bonomo, Selda Bağcan ve Cem Adrian'ın konser vereceği organizasyonun biletleri Türkiye'nin lider biletleme platformu Biletinial'da satışa çıktı.

8 Temmuz Simge Sağın, 14 Temmuz Mabel Matiz, 22 Temmuz Can Bonomo, 29 Temmuz Selda Bağcan ve 19 Ağustosta da Cem Adrian en sevilen şarkılarını hayranları için IF Armada AVM Açık Hava Sahnesinde seslendirecek.