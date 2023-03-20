Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'ne uluslararası ödül

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, Londra'da düzenlenen törenden ‘Yılın Ulaştırma Projesi-Ağır Raylı Sistem' ödülüyle döndü.

Dünyanın önde gelen Proje ve Altyapı Finansmanı yayınlarından Infrastructure Journal Global (IJ Global) tarafından yılın en başarılı projeleri ve firmalarının belirlendiği IJ Global Ödülleri sahiplerini buldu. ERG Grup şirketleri ERG İnşaat Ankara, ERG Uluslararası Ltd. Londra ve SSB AG Zürih ortaklığı tarafından yürütülen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi (AİYHT), ‘Yılın Ulaştırma Projesi - Ağır Raylı Sistem' ödülüne layık görüldü.

Londra'da gerçekleşen ödül töreninde, söz konusu Grup adına ödülü kabul eden SSB Genel Müdürü Burak Sencer, projenin Türkiye'ye ödül getirmesinden mutluluk duyduklarını dile getirerek “İzmir ile Ankara arasındaki mesafeyi üç saate indirecek Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, yapımı süresince on binlerce kişiye istihdam sağlarken, çevresel özellikleriyle de Türkiye'nin iklim değişikliği taahhütlerini yerine getirmesine katkı sağlayacak. Ulaşıma açıldığında bölgeler arasında seyahati daha kısa ve daha ekonomik hale getirerek hat üzerindeki şehir ve bölgelerin kalkınmasına yararlı olacak. Üstlendiğimiz bu büyük projenin ödüle değer görülmesinden gurur duyuyoruz” dedi.

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, İngiltere hükümetinin bugüne kadar sağladığı en büyük tutarlı sürdürülebilir altyapı kredisine sahip olma özelliği taşıyor.

503 kilometreyi aşan uzunluğu ile başkent Ankara'yı Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'e bağlayacak olan proje, İzmir ve Ankara arasındaki mesafeyi üç saate indirmenin yanı sıra, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ege Bölgesi'ni birbirine yaklaştırarak çok daha ulaşılabilir kılacak.

İki milyar euroluk yeşil finansman Türkiye'nin iklim değişikliği taahhütlerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak

Yeni hat, iki şehir arasındaki mevcut hava ve kara yollarına daha hızlı, daha düşük karbon salınımlı bir alternatif sunarak Türkiye'nin COP26'da verdiği iklim değişikliği taahhütlerini yerine getirmesine de yardımcı olacak.

Yeşil kredi finansmanı için temiz ulaşım projesi olarak konumlandırılan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı, Yeşil Kredi İlkeleri'nin yanı sıra Ekvator Prensipleri ve Uluslararası Finans Kurumu Performans Standartları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik standartlarını da karşılayacak.

Proje Mart 2022'de başladı, inşaat tüm hızıyla devam ediyor

Proje kapsamında 15 tünel, 25 viyadük ve 51 köprü de dahil olmak üzere 800'ü aşkın mühendislik yapısı bulunuyor. Toprak işleri kapsamında ise 11 milyon metreküpü aşkın kazı ve 26 milyon metreküpü aşkın dolgu bulunmakta.