“Anne babaların kaygısı çocukların geleceğini olumsuz etkiliyor”

Kaygılanmanın çocuğun geleceğini olumsuz şekilde etkilediğini söyleyen Aydın, “Ne olacak bu çocuğun hali diye kaygılanmak hiçbir şeyi çözmüyor. Böyle yetişen çocuklar ileride kaygılı ve sıkışmış bireyler oluyorlar. Sakin olun” dedi.

Velilerin psikologlara yaptığı “Çocuklarım ders çalışmıyor” başvurularındaki artış üzerine Bağcılar Belediyesi “Çocuğum nasıl ders çalışacak?” semineri düzenledi. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Uzman Psikolog Esra Aydın, anne babalara yapmaları ve yapmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Panel, “Ayna Çalışması” isimli etkinlikle başladı. Katılımcıları çift şeklinde sahneye çıkaran Aydın, onlardan istediği hareketleri taklit etmelerini istedi. Çocukların da ailelerinin aynası olduğunu belirten Aydın, “Çocuklarımız da bizim aynamız. Ben bir aileyle hiç konuşmayayım sadece çocuklarıyla konuşayım o ailenin nasıl bir aile olduğunu anlarım. Çocuklar ayna gibi bize gösterir. Siz nasıl davranıyorsanız çocuğa da yansıyor. Mesela siz ders konusunda kaygılıysanız sınavlar konusunda kaygılıysanız bunu çocuğunuza yansıtmayıp içinizde yaşasanız da aynısını karşınızda görürsünüz. Hiç gerek yok bu kadar kaygılanmaya. Ne olacak bu çocuğun hali diye kaygılanmak hiçbir şeyi çözmüyor. Böyle yetişen çocuklar ileride kaygılı ve sıkışmış bireyler oluyorlar. Bazen çocuğa baskıyla ders çalıştırabiliyorum diyorsunuz ama öyle olmuyor. Sonradan olumsuz etkileri ortaya çıkıyor. O yüzden sakin olun” dedi.

“Ders konusunda kızlar erkeklere göre daha çok sorumluluk sahibi”

Çocuklara sorumluluk vermenin onların ders çalışmasına faydalı olacağına dikkat çeken Aydın şunları söyledi: “Okullarda dikkat edin kız çocukları ders konusunda daha sorumluluk sahibidir. Erkek çocukları o kadar değildir. Genelleme yapıyorum. Bütün erkek çocukları için demiyorum. Ama genelde böyle bir durum var. Ben bunun nedenini erkek çocuklara sorumluluk verilmemesine bağlıyorum. Biraz iş yapsın, evde ailesine yardım etsin. Mesela sofra kurmaya veya temizlik yapmaya yardım etsin. Bir sorumluluk sahibi olsun”

Aileleri, çocuklarının ders çalışması için ısrarın yerine teşvik edecek şeyler yapmaya çağıran Aydın, konuşmasını “Çocuklar eve geldiğinde hemen derse oturmak zorunda değil. Ödevini yapıyor mu yapıyor, dersini çalışıyor mu çalışıyor. O zaman onu rahat bırakın. O çalışacağı saati kendisi bilir. Israr yok asla yok. Çocuğunuzu teşvik etmelisiniz" diye bitirdi.