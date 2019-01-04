‘Anne Bebek Çocuk' Sektörü, 9-12 Ocak'ta CBME Türkiye Fuarı'nda buluşuyor

Türkiye'nin en büyük anne, bebek, çocuk ürünleri üreticileri, distribütörleri ve alıcıları bu sene 36'ncı düzenlenen Uluslararası Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı'nda (CBME Türkiye) buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en büyük anne, bebek, çocuk ürünleri üreticileri, distribütörleri ve alıcıları, 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında CNR Expo'da yapılacak 36'ncı Uluslararası Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı'nda (CBME Türkiye) buluşmaya hazırlanıyor. Fuarda 2019 yılı İlkbahar-Yaz bebek ve çocuk modası ile başta bebek-çocuk hazır giyim ve aksesuarları olmak üzere; araç gereç, bebek bakım ve beslenme ürünleri, mobilya ve ev tekstili, oyuncak ve bisiklet grubu ile anne ve hamile ürünlerine kadar bebek ve çocuk sektörüne ait tüm ürün gruplarına dair ürünler sergilenecek.

Anne, bebek çocuk hazır giyim ve tekstili sektörünün yıllık iş hacminin 500-600 milyon dolara, bebek araç gereç ve mobilyaları pazar büyüklüğünün ise 650 milyon TL'ye yaklaştığını ifade eden, CBME Türkiye Fuar Direktörü Hatice Dinçer, "36'ıncısını düzenlediğimiz CBME Türkiye, anne bebek ve çocuk sektöründe ülkemizin en uzun soluklu ve istikrarlı fuarı. Bu yıl, 37 bin metrekare alanda 750 marka ve 300 firmanın katılımı ile yapılacak Fuara, ağırlıklı olarak Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Orta-Doğu, Kuzey Afrika, bağımsız devletler topluluğu ve Doğu Avrupa olmak üzere 125 ülkeden 18 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı bekliyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel sekreterliği organizatörlüğünde Yunanistan, Filistin, Karadağ ve Kosova'dan alım heyeti programımız bulunuyor. Ayrıca, CBME Türkiye, Ticaret Bakanlığı tarafından Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 Sayılı Karar çerçevesinde metrekare büyüklüğü, uluslararası ziyaretçi sayısı, katılımcı sayısı kriterleri ile destek kapsamına alınan sektördeki tek fuar konumunda. Fuarımıza katılan üretici firmalarımız, yer kirası ve stant konstrüksiyonu harcamaları konusunda yüzde 50'ye varan teşvikten yararlanabiliyorlar" dedi.

Yeni yılın ilk anne, bebek, çocuk fuarı

Yapılan bilgilendirmede; CBME Türkiye şemsiyesi altında düzenlenen İstanbul Kids Fashion Fuarı'nda firmalar, İlkbahar ve Yaz 2019 modası kapsamında vitrine çıkacak çocuk koleksiyonlarını sergilerken, önümüzdeki yıllara da damgasını vuracak moda ürünleri CBME Türkiye Trend Alanı'nda ön plana çıkaracak. Bu alandan elde edilecek tüm gelirin Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı TOÇEV'e bağışlanacağı belirtilirken; ayrıca fuarın etkinlik platformu olan ve Türkiye'de anne ve baba adayları ile 0-3 yaş grubu çocuklara odaklanan ilk ve tek etkinlik: mammashow'da anne ve anne adaylarına rehberlik edecek 28 uzman konuşmacı ve 21 başlık altında hazırlanan eğitim seminerleri ile eğlenceli etkinlikler bir arada yer alacak.

Bebek ekonomisi, markalaşma ve özgün tasarımlarla büyüyor

Türkiye, bebek çocuk sektöründe hem önemli bir alıcı hem de önemli bir üretici olduğu kaydediliyor. Her yıl 1.3 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiği Türkiye'de; giyimden araç gerece, oyuncaktan bakım ürünlerine kadar birçok alt sektörde bebek ürünü ekonomisinin hacmi genişlediği belirtiliyor. Toplam hazır giyim ihracatı 17 milyar dolar ve bu toplam içerisinde bebek giyim ihracatı yüzde 1,6'lık bir paya sahip Türkiye'nin tekstil ürünlerinde, kilogram başına ihracat birim fiyatı 20 dolarken, sektörün ekonomik büyüklüğünün 500-600 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Pazarda ekolojik ve organik tekstillere olan ilginin artması, dünyanın önemli gelen pamuk üreticilerinden biri olan Türkiye'nin bebek çocuk hazır giyim sektöründe avantajlı konumda olmasını sağlıyor. Yerli firmaların da markalaşmaya ve özgün tasarımlara daha çok önem vermesi ile birlikte bebek çocuk giyimi de gelişmeye ve büyümeye devam edeceği kaydediliyor.