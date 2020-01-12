Anne-Çocuk Basketbol Turnuvasında renkli görüntüler yaşandı

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen Anne-Çocuk Basketbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Anne ve çocuklardan oluşan 50 takımın mücadele ettiği turnuvada, dereceye girenlere madalya ve plaket takdim edildi.

Çocukları aileleriyle birlikte spor etkinliklerinde buluşturmayı sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde, ‘Anne-Çocuk Basketbol Turnuvası' düzenledi. 6-10 yaş ve 11-16 yaş kategorilerinde 50 çocuk, anneleriyle aynı takımda sahaya çıkarak, şampiyonluk için potadaki hünerlerini sergiledi. Annelerin çocukları ile basket turnuvasın verdiği mücadele esnasında renkli görüntüler meydana geldi. Oynanan müsabakalar sonunda dereceye giren anne-çocuk oyunculara madalya ve plaket takdim edildi.

“Oğlumla aynı sahada ter dökmek çok güzel”

Çocuğuyla birlikte güzel bir maç çıkardıklarını ifade eden Neşe Güleryüz Tozoğlu, “Çok güzel bir organizasyon. Bize bu fırsatı tanıdığı için belediyemize teşekkür ediyoruz. Oğlumla aynı sahada ter dökmek çok güzel. Keşke daha fazla katılım olsaydı da bu duyguyu herkes yaşasaydı” diye konuştu.

Ege Tozoğlu ise, “Basketbol oynamayı çok seviyorum. Annem turnuvaya katılarak bana sürpriz yaptı. Annemle basketbol oynamaktan çok keyif aldım” dedi.