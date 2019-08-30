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Anne Fleming'in Keçi adlı çocuk romanı raflarda

Anne Fleming’in hayatın acı ve tatlı tesadüflerini anlatan romanı "Keçi" raflardaki yerini aldı.

Anne Fleming'in hayatın acı ve tatlı tesadüflerini anlatan romanı "Keçi" raflardaki yerini aldı.


Anne Fleming'in New York'ta yaşayan bir dağ keçisini anlattığı romanı Keçi, Çınar Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu. Elif Türkölmez'in çevirisini yaptığı kitap, Uluslararası Gençlik Kütüphanesi tarafından hazırlanan White Ravens 2018 seçkisinde yer alıyor.


Anne Fleming, yazdığı çocuk romanında yaşamın tüm yüzünü mizahı ve inceliği bir araya getirirken, unutulmayacak karakterler oluşturuyor.

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