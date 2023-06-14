Anne-Sophie Mutter AKM'de sahne aldı

Alman keman virtüözü Anne-Sophie Mutter, dün akşam sahne aldığı Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'deki hayranlarına özel bir gösteri sundu. Mutter, hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Türkiye'nin önde gelen klasik müzik etkinliklerinden biri olan İstanbul Müzik Festivali dün akşam Alman keman virtüözü Anne-Sophie Mutter'i ağırladı. Haziran ayının ilk günü başlayan ve bu cumartesi günü bitecek olan 51. İstanbul Müzik Festivali'nde klasik müziğin efsaneleri arasında gösterilen Mutter'e ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. Türkiye'de böyle bir etkinlikte Türk izleyicileri ile beraber olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Mutter, ödüle layık görülmenin kendisi için onur verici olduğunu söyledi.

Festivalde 2 ayrı konsere sponsor olan Mercedes-Benz'in desteğiyle sahne alan Anne-Sophie Mutter, ödül töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde kendi kurduğu Mutter's Virtuosi grubu eşliğinde Vivaldi, Bach, Andre Previn ve Josephe Bologne'un eserlerini seslendirerek hayranlarına özel bir gösteri sundu.