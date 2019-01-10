Anne ve anne adaylarını buluşturan mammashow devam ediyor

Türkiye'nin hamilelik dönemi ve 0-3 yaş ürün grubunu bir araya getiren ilk ve tek etkinlik olduğu belirtilen ‘mammashow'a, ‘Anneliğe Dair Her Şey'i deneyimlemek üzere 4 bin anne ve anne adayının katılımı bekleniyor.

Gördüğü ilgi üzerine bu yıl ikincisi düzenlenen mammashow, İstanbul Fuar Merkezi-CNR Expo'da ziyarete açıldı. 12 Ocak'a kadar açık kalacak etkinliğin, bu yıl 36'ncısı düzenlenen Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye'nin etkinlik platformu olduğunu belirten CBME Türkiye & mammashow Pazarlama Müdürü Aslı Altınok Erdal, "Anne adaylarımız ve annelerimiz, en değerli varlıkları bebeklerini yetiştirirken en güvenilir ve doğru uzmanın rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Bu ana fikirden yola çıkarak ‘anneliğe dair herşey' ilkesiyle Türkiye'nin hamilelik dönemi ve 0-3 yaş ürün grubunu bir araya getiren ilk ve tek etkinliği mammashow‘u hazırladık. Etkinlikte bu yıl ‘nasıl minimalist anne olunur?'dan ‘bebeklerde uyku rutini oluşturma'ya, ‘attachment parenting: bağlanma-temelli doğal ebeveynlik'ten, ‘hamile göbeği bağlama ve bebek giyme semineri' ile ‘bebeğin ilk yılında emzirme, ek gıdaya geçiş ve beslenme' gibi anne adayları ve annelerimizin ihtiyaç duyabileceği tüm konularda 21 eğitim semineri hazırladık. Annelerimiz bu seminerlerde alanında uzman 36 konuşmacımızla bir araya geliyor ve onlarla interaktif iletişim kurarak aklındaki tüm sorulara cevap buluyor” dedi.

mammashow'da eğlenceli ve eğitici etkinlikler bir arada

Yapılan bilgilendirmede; 4 gün süresince alanında uzman 36 konuşmacının yer aldığı 21 eğitim seminerine evsahipliği yapacak etkinliğin ilk gününde; Doula ve Doğuma Hazırlık Eğitmeni Esra Erkut Demiröz, hamilelere özel ‘rahat ve kolay doğum mümkün mü' adlı interaktif bir sohbet gerçekleştirdi. Mammashow'a katıldığında hamileliği 8'nci ayına ulaşan Joimove Turkiye temsilcisi, koreograf ve dans eğitmeni Nur Niyaz Bildik anne adaylarına hamilelikleri süresince ve sonrasında yapabilecekleri egzersizleri ve nefes çalışmalarını anlattı. Clauwi Babywearing Danışmanı Zehra Dörter ‘hamile göbeği bağlama ve bebek giyme' üzerine uygulamalı bir workshop gerçekleştirdi. Anne-bebek influencer dünyasının en eski ve üretken isimlerinden Hassas Anne Ece Kumkale, ilginç annelik hikâyelerine yer verdiği kitabındaki bazı anneler ile birlikte ‘anne hikâyeleri sohbeti' gerçekleştirdi. KindyROO Türkiye Marka Direktörü Zeynep Güney İbrişim ise 0-3 yaş: geleceğin habercisi başlıklı konuşmada yıllardır süren tecrübelerini aktardı.

mammashow'dan #yarınlarımızolsun sosyal sorumluluk projesine destek

Geçtiğimiz yıl UNİCEF ile iş birliği yapan mammashow, bu yıl Türkiye'de çocuk oto koltuğu kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak üzere, Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendeciler Derneği BAGİDER tarafından yürütülen #yarınlarımızolsun başlıklı sosyal sorumluluk kampanyasına destek veriyor. 10 Ocak Perşembe günü 10.00-12.00 saatleri arasında mammashow ev sahipliğinde ve Hassas Anne Ece Kumkale'nin moderatörlüğünde bebek oto koltuğu kullanmanın önemine dikkat çeken #yarınlarımızolsun başlıklı panel düzenlendi. Panele, BAGİDER Bebek Oto Koltuğu Çalışma Grubu üyelerinden, Bebek Yaşam Ürünleri Genel Müdür'ü ve İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi PhD. Dr. Kasım Yiğit, Oyuncu/Influencer Akasya Asıltürkmen, Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Candan konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin ikinci gününde Bebek Hemşiresi ve İlkyardım Uzmanı Esra Ertuğrul tarafından cansız bebek manken üzerinde uygulamalı olarak ‘bebeklerde ve çocuklarda ilkyardım' ve ‘bebeğin ilk yılında emzirme ve ek gıdaya geciş ve beslenme' eğitimleri verildi. ‘Emziren anneler soruyor' kitabının yazarı Esra Ertuğrul ayrıca anneler ile imza buluşmasına katıldı.