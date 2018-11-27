Anneler görme engelli çocukları için kitap seslendirdi

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda başlatılan projede çocukların sevdiği türde şiir, roman, hikaye, akademik metinler seslendirildi.

Görme engelli çocukların eşit olarak toplumsal hayata katılabilmeleri amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından örnek bir uygulama başlatıldı. Hayata geçirilen “Annem benim için okuyor” projesi kapsamında görme engelli çocukların anneleri Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki ses kayıt stüdyosuna girdi. Mikrofon başına geçen anneler, çocuklarının sevdiği türde şiir, roman, hikaye, akademik metinler seslendirdi. Başta anneler olmak üzere herkesi görme engelli çocuklar için kitap seslendirmeye davet eden Saime Çiloğlu Aktan, “13 yaşında doğuştan görme engelli oğlum Kerem için buradayım. Buraya gelmemizin nedeni Kerem ve onun gibi görme engelli çocuklar için kitap okumak. Kitap dinleyerek de kitap okuma alışkanlığı ediniyorlar. Kerem sesli kitap okumayı çok seviyor. Sesli kitap, hepimizin hayatını kolaylaştırıyor. O kitap dinlerken biz de gündelik işlerimizi yapabiliyoruz. Çok güzel bir proje. Evde oturup ne yapabilirim diye düşünen anneleri de buraya bekliyoruz. Bütün ailelere tavsiye ediyorum” dedi.

“Çocuklarımız için ufak da olsa bir şeyler yapabilmek mutluluk veriyor”

8 yaşındaki görme engelli Yağmur'un annesi Funda Karabulut ise “Kitap okuyarak farkındalık oluşturmaya geldik. Görme engelli olup da okumayan çok çocuk var. Özellikle onlar için düşünülmüş çok güzel bir etkinlik. Çocuklarımız için ufak da olsa bir şeyler yapabilmek mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.