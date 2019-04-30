Anneler gününe erken kutlama

Anneler Günü'ne sayılı günler kala annelere yönelik etkinlikler ve kampanyalar start almaya başladı. Altın, gümüş ve mücevher gibi kadınlara yönelik takı üreten kuyumcular, “Anneler Günü festivali” düzenlendi. Festival kapsamında birbirinden değerli takıları yüzde 40'tan 50'ye varan indirimlerle almak mümkün olabilecek.

Yaklaşan Anneler Günü nedeniyle Yenibosna'da bulunan altın ve mücevher üreticilerinde indirim günleri başladı. Anneler Günü Festivali adıyla düzenlenen indirim günlerinde cazip fiyatlarla altın ve mücevher almak mümkün. Yüzde 50'lere varan indirimlerin yaşandığı festival kapsamında alışveriş yapanlara çeşitli hediyeler de veriliyor. 2 bin liralık takı ve mücevher alışverişlerinde bileklik, bin 500 liralık inci set alanlara ise kolyeler hediye ediliyor.

"İşçilikten yüzden 40'tan 50'ye varan indirimler söz konusu"

Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, annelerini mutlu etmek isteyenlerin bu kampanyadan istifade etmeleri gerektiğini belirterek, "Anneler Günü nedeniyle bir kampanya düzenledik. Bu kampanyalarda çok ciddi indirimler söz konusu. Yüzde 40, yüzde 50'ye indirimler söz konusu. Bu alıcılara dolayısıyla çok büyük avantaj sağlıyor. İmalattan halka satış olduğu için bunları yapabiliyoruz. Ayrıca bu kampanyalarda tekrar belli bir miktar alışveriş yapanlara hediyeler sürprizler söz konusu olabiliyor" diye konuştu.

Alışveriş Merkezi'nde satış görevlisi olan Tuğçe Yıldırım ise fiyatların oldukça uygun olduğunu ifade ederek, "Rize kelepçelerimiz şu anda 1730 TL'den 1420 TL'ye düştü. Her bütçeye zevke burada ürünler bulmak mümkün. Elmas setlerimizde şu an 3 bin 50 TL'den 2 bin 700 TL'ye düştü. Mini setlerimiz burada 750 TL'den başlayan fiyatlarla. Anneler gününe özel tasarım kolyelerimiz 290 TL'den bulmak mümkün. Bileklerimiz 730 TL'den 500 TL'ye düştü" şeklinde konuştu.

22 Nisan'da başlayan festival, 13 Mayıs gününe kadar devam edecek.