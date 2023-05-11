Anneler Günü'ne özel “Galata Kadın Emeği Çarşısı” açıldı

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü'ne özel Galata Kadın Emeği Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Kadın elinin değdiği yerde dünya değişir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kurslarla kadın emeğinin alın teri sergilendi” dedi.

Beyoğlu Galata Meydanı'nda Anneler Günü'ne özel 11-22 Mayıs tarihleri arasında 15 farklı branşta 22 öğretmen ve 45 öğrencinin yer aldığı Galata Kadın Emeği Çarşısı'nın açılışı yapıldı. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Özlem Zengin, milletvekili adaylarından Ecrin Nazlı İnan ve Büşra Paker ve kadınlar da katıldı.

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nun turistik bölgelerinden birisi olan Galata Meydanı, 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla düzenlenecek 'Galata Kadın Emeği Çarşısı'na ev sahipliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı BESMEK Eğitim Merkezlerinde aldıkları eğitimleri uzman eğitimcilerle birlikte üretime dönüştüren girişimci kadınlar, Galata Meydanı'nda buluştular. Burada kadın el emeğinin ürünlerinden çini, porselen boyama, seramik, mefruşat, yağlı boya resim, gümüş örücülüğü, kaligrafi, örgü bebek yapımı, kağıt rölyef, tel kırma, iğne oyası, geri dönüşüm gibi birçok branşa el emeği göz nuru ürün bir araya getirildi. Galata Kadın Emeği Çarşısı, 11-22 Mayıs tarihleri arasında kadın girişimciliğinin güzel bir örneği olarak tüm İstanbulluların ve turistlerin beğenisine sunuldu. El ürünlerini ortaya çıkaran anneleri kutluyorum. Aile bütçelerine katkıda bulunacak olan çarşıda kadın elinin değdiği dünya değişecek ve güzelleşecektir. Burada Galata Kulesinin bulunduğu meydanda tarihin kalbindeyiz. 14 Mayıs'ta Türkiye için hep birlikte ülkemizi inşa edeceğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bin 500 yıllık Galata Kulesi'nde Anneler Günü'nde kulenin duvarlarına başta Cumhurbaşkanımızın annesi olmak üzere birçok anneyi yansıttık” dedi.

Birçok sanat dalında üretilen ürünlerin satışları ve çeşitli workshopların olacağı Galata Kadın Emeği Çarşısı, kadınlar ve turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Haydar Ali Yıldız, açılıştan sonra seçim otobüsü ile Galata'dan bayrak dağıtarak çalışmalarına devam etti.