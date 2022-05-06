Anneler Günü'ne özel hediyeler dağıtılacak

Hediye Çarkı etkinliği ile Akbatı AVM, Anneler Günü'nde hediyeler dağıtacak. Etkinlik 8 Mayıs'ta AVM'nin zemin katında gerçekleşecek.

Akbatı AVM, sevgi, özen ve özverinin sembolü anneleri Anneler Günü'nde birbirinden özel hediyelerle sevindirmeye hazırlanıyor. 8 Mayıs tarihinde Akbatı misafirlerinin deneyimine sunulacak ikonik hediye çarkında; kolye, krem, smart akıllı saat, hediye kartları ve anneler için birçok sürpriz hediye yer alacak.

Verilen bilgiye göre, AVM'nin zemin katında kurulacak hediye çarkını çevirerek hediyelerden birine sahip olmak isteyenlerin Akbatı mobil uygulamasını indirmesi gerekecek.