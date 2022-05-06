İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Anneler Günü'ne özel hediyeler dağıtılacak

Hediye Çarkı etkinliği ile Akbatı AVM, Anneler Günü’nde hediyeler dağıtacak.

Hediye Çarkı etkinliği ile Akbatı AVM, Anneler Günü'nde hediyeler dağıtacak. Etkinlik 8 Mayıs'ta AVM'nin zemin katında gerçekleşecek.



Akbatı AVM, sevgi, özen ve özverinin sembolü anneleri Anneler Günü'nde birbirinden özel hediyelerle sevindirmeye hazırlanıyor. 8 Mayıs tarihinde Akbatı misafirlerinin deneyimine sunulacak ikonik hediye çarkında; kolye, krem, smart akıllı saat, hediye kartları ve anneler için birçok sürpriz hediye yer alacak.



Verilen bilgiye göre, AVM'nin zemin katında kurulacak hediye çarkını çevirerek hediyelerden birine sahip olmak isteyenlerin Akbatı mobil uygulamasını indirmesi gerekecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.