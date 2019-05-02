Anneler Günü'ne özel hediyeler

Beymen Club Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu yenilikçi, renkli, romantik ve özgün tasarımları ile Anneler Günü için hediye seçenekleri sunuyor.

Renkli tasarımları tercih eden anneler için

Yapılan bilgilendirmeye göre markanın koleksiyonunda gökkuşağının tüm renkleri kullanılıyor. Sezonun favori rengi sarının öne çıktığı sweatshirt'ler ve yüksek bel dantel pantalonlar, renkli çiçek desenli pilili etekler, geometrik desenli elbiseler, gökkuşağı renklerindeki pilise etekler, deniz aşkını vurgulayan kobalt mavisi sweatshirt ve tişörtler, renkli kaktüs işlemeli keten gömlekler, marin etkili trikolar, tropikal desenli pantolon ve bluzlar bu ilkbahar yaz annelere hediye edilebilecek.

Casual Chic anneler için

İlkbahar / Yaz Koleksiyonu'nda yer alan süet veya taşlı denim gömlekler, hareket özgürlüğü sunan keten gömlek elbiseler, tropikal desenli hırkalar, pilise etekler, şort tulumlar, jakarlı trikolar, sezonun trend parçaları arasındaki nakışlı gömlekler ve triko şallar arasından hediye seçimi yapılabilecek.

Romantik anneler için

Koleksiyonun favorileri arasında yer alan dantel detaylı elbise ve bluzlar, Love baskılı tişörtler, ikonik sandık elbiseleri, renkli ipek gömlekler, volanlı etekler, desenli şifon elbiseler, pastel tonlardaki triko pantolon ve üstlerden yana kullanılabilir.

Aksesuar seven anneler için

Söz konusu koleksiyonu akseuar grubunun yıldızları; tropikal desenli çanta ve clutchlar, pop art desenli el portföyleri, colorblocked çizgili kanvas çantalar, örgü dokulu ayakkabılar, taş işlemeli ya da dantel detaylı sneakerlar, düğüm detaylı veya çiçek işlemeli babetler, inci detaylı terlikleri de içinde barındırıyor.