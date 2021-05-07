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Anneler Günü'ne özel online söyleşi

Anneler Günü’ne özel olarak Akbatı’nın sosyal medya hesabı üzerinden “Zor Zamanlarda Anne Olmak” konulu canlı bir söyleşi düzenlenecek.

Anneler Günü'ne özel olarak Akbatı'nın sosyal medya hesabı üzerinden “Zor Zamanlarda Anne Olmak” konulu canlı bir söyleşi düzenlenecek.


Akbatı, Yaşam Akademisi söyleşileri kapsamında Anneler Günü'ne özel olarak pandemi döneminde anneler ve anne adaylarının yaşadığı zorluklar ve bu sürece özel önerilerin aktarılacağı online söyleşi düzenliyor. Yazar ve Eğitimci Dr. Bahar Eriş ile Gazeteci ve Eğitim Koçu Zeynep İşman'ın katılımıyla ‘Zor Zamanlarda Anne Olmak' başlıklı söyleşi Akbatı'nın Instagram hesabı üzerinden 9 Mayıs Pazar günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Canlı yayınla gerçekleşecek söyleşiye tüm anneler ve anne adayları ücretsiz olarak davetli olacak.

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