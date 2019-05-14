Anneler Günü'nün hediyesi bu yıl da akıllı telefonlar

Teknoloji perakende sektörünün öncüsü Teknosa'nın verilerine göre, Anneler Günü döneminde teknoloji alışverişinde geçen yıla kıyasla çift haneli artışlar yaşandı. Hediye alanların önceliği bu yıl da akıllı telefonlar olurken, onu küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri takip etti.

Teknosa, Anneler Günü için en çok satın alınan teknoloji ürünlerini ve hediye seçimlerini açıkladı. Anneler Günü'nde hediye tercihlerinin başında bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi akıllı telefonlar gelirken, onu kişisel bakım ürünleri ve küçük ev aletleri takip etti. Teknosa.com'dan alınan verilere göre, anneler için alışverişlerde özellikle yeni ve akıllı teknolojilere olan ilgi artarken, geçtiğimiz yıldan farklı olarak, bu yıl robot süpürgeler ve büyük ekranlı telefonlar hediye sepetlerinde daha fazla yer aldı. Buhar kazanlı ütülerin satışında da iki katın üzerinde artış yaşandı.

Anneler Günü döneminde hem online hem de mağazacılık kanalında ziyaret sayıları yükseldi. Tüketiciler, hediye alışverişleri için online platformu geçen yıla oranla daha fazla tercih ederken, e-ticaretteki ciro artış oranı mağazacılığa göre 2 kat fazla oldu. Sepet ortalaması ise yine aynı döneme oranla yüzde 50 artış gösterdi. Anneler gününe birkaç gün kala online alışveriş yapan müşteriler, hediyelerini hemen mağazadan teslim alma hizmetinden faydalandılar.