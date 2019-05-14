Annelere en çok tişört, ayakkabı ve parfüm hediye edildi

Anneler Günü'nde hediye seçenekleri arasında en fazla ilgiyi tişört, ayakkabı ve parfüm gördü.

Anneler Günü için hediye alışverişinin yapıldığı 1-12 Mayıs tarihleri arasında 38 şehirdeki 115 Boyner mağazasında, Mayıs ayının en yüksek alışveriş trafiği yaşandı. Yapılan bilgilendirmeye göre bu sürede 1 milyona yakın ürün satılırken, satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'un üzerinde büyüme gerçekleşti.

En çok tercih edilen hediye seçenekleri

Müşterilerin anneleri için en çok tercih ettiği hediye seçeneklerinin başında tişört geldi. Tişörtü, ayakkabı, parfüm, gömlek, jean pantolon takip etti. Öte yandan son sezonda moda olan postacı çantası satışlarında yüksek büyümelerden biri yaşandı.

Terlik satışları sıçrama yaptı

Anneler Günü döneminde kadın ayakkabı satışlarında önemli bir hareketlilik gözlenirken, yaz aylarının yaklaşmasıyla terlik satışları da sıçrama yaptı. Binlerce çift terlik için hediye paketi hazırlandı. Aksesuar kategorisinde ise hediye olarak en çok şal ve eşarp tercih edildi. Plaj sezonunun gelmesiyle birlikte bu kategorideki mayo, bikini gibi seçenekler de öne çıkan ürünler grubunda yer buldu.

Parfüm en popüler hediye olarak yerini korudu

Annelere alınan hediye seçenekleri arasında kozmetik ürünleri ayrı bir yer tuttu. Parfümün ardından nemlendirici, onarıcı krem, parfüm seti ve göz kremi kozmetik kategorisinde Anneler Günü alışveriş döneminde en çok satılan ürünler olarak öne çıktı. Bu dönemde kozmetik kategorisinde geçen seneye oranla yüzde 26'nın üzerinde büyüme gerçekleşti.

En çok satış yapılan şehir İstanbul oldu

Anneler Günü, Türkiye'nin dört bir yanında perakende sektörüne hareketlilik getirirken, en çok satış yapılan şehirler; İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Eskişehir ve Bursa oldu.