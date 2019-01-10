Annelerin hayatını kolaylaştıran ürünler ‘Anne Bebek Çocuk' Ürünleri Fuarı'nda

Annelerin ve bebeklerinin hayatını kolaylaştıran inovatif ürünler de fuarda tanıtılan ürünler arasında.

Anne, bebek ve çocuk sektörünü bir araya getiren ve bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı ikinci günü ile devam ediyor. Annelerin ve bebeklerinin hayatını kolaylaştıran inovatif ürünler, İstanbul Fuar Merkezi'nde tanıtılıyor. 8 milyon TL'lik pazar payına ulaşan anne bebek çocuk sektörünü bir araya getiren fuar, 12 Ocak, Cumartesi gününe kadar ziyarete açık kalacak. Bebekleri kucaklarındayken bebek arabasını açmakta zorlanan annelerin tek tuşla açıp kapatabileceği bebek arabası, mama sandalyesine dönüşebilen salıncak, bebeklerin sıklıkla yere düşürerek kirlettiği diş kaşıyıcılarla ilgili annelerin endişesine son veren ele giyilen diş kaşıyıcı, bebek ölümlerinin önüne geçen reflü önleyici anne yanı yatak, gaz sancısına son veren doğal kiraz çekirdekli bel kemerleri gibi annelerin hayatını kolaylaştıran inovatif ürünler, fuarda ilgi odağı ürünler arasında yer alıyor.

"125 ülkeden 18 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı hedefliyoruz"

CBME Türkiye Fuar Direktörü Hatice Dinçer, "Bu yıl 750 marka ve 260 firma katılımı ile kapılarımızı ziyarete açtık ve ağırlıklı olarak Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Orta-Doğu, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Doğu Avrupa olmak üzere 125 ülkeden 18 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı hedefliyoruz. Her yıl 1.3 milyon bebeğin dünyaya geldiği ülkemizde, bebek çocuk sektörünün iş hacminin; tekstilden, araç gerece, mobilyadan, bez ve mamaya kadar 8 milyar TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor. Markalaşma ve özgün tasarımlarla istikrarlı şekilde büyümeye devam eden sektör, bu yıl 36'ncısı yapılan Uluslararası CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı'nda 2019 yılı İlkbahar-Yaz Bebek Çocuk modası ile başta bebek-çocuk hazır giyim ve aksesuarları olmak üzere; araç gereç, bebek bakım ve beslenme ürünleri, mobilya ve ev tekstili, oyuncak ve bisiklet grubu ile anne ve hamile ürünlerine kadar bebek ve çocuk sektörüne ait tüm ürün gruplarına dair en trend ürünlerini sergiliyor" dedi..