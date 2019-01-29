KidZania Anneleri Söyleşileri'nde “Annelik koşturmacasında güzellik ipuçları” konusunu ele alındı. İyi Yaşam-Güzellik-Anne&Çocuk yazarı Yasemin Candemir'in konuk olduğu söyleşide akılda kalıcı basit çözümler önerildi.

Mutlu ebeveyn, mutlu çocuk için Facebook'ta aydınlatıcı konuları ele alan KidZania Anneleri sayfası, yeni yılla birlikte Kidzania Anneleri Söyleşileri düzenlemeye başladı. Konusunda uzman, birbirinden değerli konukları ağırlayacak KidZania Anneleri Söyleşileri, KidZania Anneleri Facebook sayfasından izlenebildiği gibi YouTube üzerinden de izlenebilecek.

KidZania Anneleri Söyleşileri'nin ilk konuğu ise İyi Yaşam-Güzellik-Anne&Çocuk yazarı Yasemin Candemir'di. Kendisi de bir anne olan Candemir, mesleki tecrübelerinin yanı sıra kişisel deneyimlerini de paylaştı.

"Makyajla yatmak güzelliğimizden üç ay götürüyor"

“Yüz temizliğini çok ihmal ediyoruz. Makyajlı yattığımız her gün güzelliğimizden üç ay götürüyor,” diyen Yasemin Candemir, doğal içerikli BB krem ve nemlendirici kullanmanın atlanmaması gerektiğini söyledi.

23.00-04.00 arasındaki saatlerde uyumanın, vücudun kendini yenilemesi açısından önemini vurgulayan Candemir, gece yatmadan önce tüketilen bir kase yoğurt ve biraz tarçının da hem tok tutacağını hem de gece boyunca vücudu onarmaya yardımcı olacağını sözlerine ekledi.