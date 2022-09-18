Annesinden tapuyu devir alan şahsın hasta babasını ve ağabeyini sokağa attığı iddiası

Sultangazi'de iddiaya göre annesinde olan evin tapusunu baskı yoluyla üzerine alan küçük kardeş, hasta babasını ve ağabeyini sokağa attı. Gidecek yerleri olmayan çaresiz baba ve oğlu günlerdir kaldırımda yatıp kalkıyor.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre annesini tehdit eden ve annesine baskı yaparak evin tapusunu zorla üzerine alan küçük kardeş, hasta babasını ve ağabeyini sokağa attı. KOAH hastası olan 73 yaşındaki Abdullah Akkoyun ile 40 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Akkoyun günlerdir sokakta kalıyor. Evden uzaklaştırma kararı alındığını da belirten Mehmet Ali Akkoyun, gidecek başka hiçbir yerleri olmadığı için kaldırımda yatıp kaktıklarını ve kanser hastası babasının evde kalan solunum cihazını alamadığını da belirtti. Küçük kardeşi tarafından sokağa atıldıklarını belirten Akkoyun, “Biz bu evde annem, babam ve kardeşlerimle hep birlikte yaşıyorduk. 2019 yılında ise kanser tedavisi gören ablamız rahmetli oldu. Ancak rahmetli olmadan önce annem ile birlikte evin tapusunu babam ve benden habersiz olarak kardeşimin üzerine devir etmişler. Kendisi Sultangazi'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda çalışıyor ve görevini kötüye kullanıp babamın emekli maaşını ve devamında engelli maaşını gasp etti. Benim 3 çocuğum var, o kadar mağduruz ki sokakta kalıyoruz. Buna rağmen çocuğumun eğitim yardımı ile aldığımız kömür yardımına bile el koydu. Çocuklarım ağlıyor, evimize giremiyoruz. İki defa uzaklaştırma kararı almış. Müstakil evimizin tapusunu annemin üzerinden baskı ile aldığından bu yana bize kan kusturuyor. İnternet ve elektriğimizi de kesti, bir de uzaklaştırma kararı aldı. 3 günden beri babam, ben ve büyük oğlum dışarıda kalıyoruz. Mağduruz ve 2 çocuğum sürekli ağlıyor. 3 oğlumu birden evde kimseye yokken polis karakoluna götürmüş. Babamın yaşlılık maaşını gasp edip torunları ile tehdit etti. Vakıfta çalıştığı için engelli maaşına çevirdi, onu da gasp etti. En sonunda babam dayanamayarak şikayetçi oldu. Bu sayede 3 aydan beri babama maaş yatıyor, kardeşim yeniden itiraz etti. Halen uğraşıyor ve zulüm ediyor bize. Hipertansiyon hastasıyım, 3 aydan beri tedavi görüyorum, raporlu ilaçlarım var ve beni öyle bir hale getirdi ki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatıracaklardı. İntihar derecesine geldim ama çocuklarımı babasız bırakmak istemiyorum. Kendisinin memur olarak çalıştığı vakfa gittik. Oradaki memur ‘Yunus Akkoyun'un özel bir durumu mu var, neden her ay düzenli olarak maaş harici para yatıyor. Normal maaşını zaten alıyor' dedi. Babamın oksijen makinesi ve tüpünün olduğu odayı kilitleyip babamı dışarıya attı. O gece de babam rahatsızlandı, sabah hastaneye ambulans ile götürdük, neredeyse ölüyordu. Ayrıca basınçlı hava makinesi vardı, onun da hem hortumunu kesmiş hem de yere vurup bozmuş ve bunlar belgeler ile sabittir" dedi.

Baba Abdullah Akkoyun ise, "Ben bu arsayı alırken çocuğum 3, evi yaparken ise 10 yaşındaydı. Hanımımı ise hiç çalıştırmadım ve işe göndermedim. Ben inşaat işçisiydim. Çalışıp çabaladım ve bu evi yaptım. 2019 yılında kızım kanser hastalığına yakalandı ve vefat etti. Akraba evliliği olduğu ve güvendiğim için evin tapusunu eşimin üzerine yapmıştım ancak 2019 yılında küçük oğlum sıkıntı oluşturarak, bana ‘Torunlarını keserim' diyerek tehdit etmişti ancak ben oralı olmamıştım. O sırada eşim tapuyu benden habersiz küçük oğluma devir ediyor. Öz oğlum ve eşim, ikisi şimdi bize zulüm ediyorlar ve bizi dışarıya attılar. Bir de evden uzaklaştırma kararı çıkarttılar. Şu anda dışarıda kalıyoruz, yatacak ve gidecek yerimiz yok. Evdeki oksijen makinemi kullanamıyorum. Engelli maaşımı gasp etti. 16 ya da 20 aydır tam olarak bilmiyorum ama dedi ki ‘Sana bu maaşı ben torpille yaptım ve maaş benim hakkımdır.' Sonra ben gidip şikayet ettim. Hatta bir bayram günü 500 TL para istedim, beni dövmeye kalktı ve üzerime yürüdü. Her türlü kötülüğü yapıyor, mağduruz ve büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.