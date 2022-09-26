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Annesinin kafasını kesip balkondan atan şahıs adliyeye sevk edildi

Bağcılar’da annesinin kafasını kesip balkondan aşağıya atan genç emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan aşağıya atan genç emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Bağcılar ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 2014 Sokak'ta akşam saatlerinde 26 yaşındaki:Ali Sayan henüz bilinmeyen bir nedenle 58 yaşındaki annesi Havva Sayan'ın boğazını kesip kafasını balkondan aşağıya atmıştı. Emniyette işlemleri biten Sayan bugün adliyeye sevk edildi.

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