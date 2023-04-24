Annesinin tedavisi için tıp merkezine geldi, bina tuğlaları kafasına düştü

Avcılar'da bir kadının kafasına, annesini getirdiği tıp merkezinin de bulunduğu binanın tuğlaları düştü. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahbup Uzunay (38) cadde üzerindeki iş merkezinin 2. katında bulunan bir tıp merkezine annesini getirdi. Annesine serum takılması üzerine Uzunay aşağı indi. Tam o sırada 5. katın balkonundaki sıva ve tuğla parçaları kadının kafasına düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koşup sağlık ekiplerini aradı. Tıp merkezi çalışanları ise talihsiz kadının yardımına koşup ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tamponu yapılıp serum takılan Uzunay, ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Uzunay'ın kaldırıldığı hastanede ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Olayı gören iş yeri sahibi Erkan Boyatır, "Ben burada işletme sahibiyim. Cadde boştu kimse yoktu. Ben içerdeyken kadını gördüm. Tuğlanın indiğini görünce oraya gitmeyin diyecektim. O sırada kadın yukarı bakınca tuğlalar başına düştü. Kanlar içerisinde yere yığıldı. Sırt üstü ayaklarının üzerine düştü. Kafasından kan akıyordu. Parktaki kız kardeşi olayı görünce bağırmaya başladı. Vatandaşlar müdahale edip sakinleştirmeye çalıştı. Ambulans göndermeleri için bizim burada bulunan 112 toplanma merkezine bağırıp haber verdim. Sonra ambulans gelip müdahale etti" dedi.

"Annesinin durumdan haberi yok"

İlk müdahaleyi yapan tıp merkezi işletme müdürü İsmail Sazlı ise, "Hanımefendi tıp merkezimize annesini kardiyoloji doktoruna muayene için getiriyor. Annesine serum takıldığı sırada kendisi de aşağı iniyor. Aşağıda telefon görüşmesi yaparken yukarıda bulunan balkon sıvaları hanımefendinin kafasına düşüyor. İlk müdahaleyi hemşire arkadaşlarımız yapıyor. Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor. Sevk için 24 saat içerisinde beyin cerrahı olan bir hastane araştırılıyor. Annesinin durumdan haberi yok" şeklinde konuştu.

İlk müdahaleyi yapan tıp merkezi çalışanı hemşire İlksan Yetkin ise, "Hastanın kafatası ve yüzünden çok fazla darbesi olduğu için acil yardım gelene kadar yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. Biz tampon müdahalesinde bulunduk. Ağzından burnundan çok fazla kan geliyordu. Aspire edip oksijen vermeye çalıştık. İlk olarak damar yolu açılıp serum verilmişti. Sonrasında zaten acil müdahale ekibi geldi" ifadelerini kullandı.