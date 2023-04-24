Annesinin tedavisi için tıp merkezine gelen ve kafasına tuğla düşen kadın hayatını kaybetti

Avcılar'da annesini getirdiği tıp merkezinin de bulunduğu binanın tuğlaları kafasına düşen kadın hayatını kaybetti.

Avcılar Merkez Mahallesi Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana gelen olayda Mahbup Uzunay (38), cadde üzerindeki iş merkezinin 2. katında bulunan bir tıp merkezine annesini getirmişti. Aşağıda annesini bekleyen kadının kafasına tıp merkezinin de bulunduğu binanın tuğla ve sıva parçaları düşmüştü. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.