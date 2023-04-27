Antakyalı çocuklar Şile'de moral buldu

Şile Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şile'ye gelen Antakyalı depremzede çocuklar, 4 gün boyunca düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle moral depoladı.

Şile-Antakya arası gönül köprüsünü güçlendirmeye devam Şile Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından afet bölgesine katkı sunmayı kesintisiz sürdürerek, yaraların birlikte sarılması için yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

23 Nisan öncesi Antakya'dan uçak ile İstanbul'a gelen depremzede çocuklar ve aileleri, 4 gün boyunca sadece Şile'yi değil İstanbul'un birçok farklı noktasını gezerek, birbirinden güzel hatıralarla Antakya'ya döndü. Tekne ile boğaz turu, hayvanat bahçesi gibi farklı yerleri ziyaret eden 163 çocuk 4 gün boyunca aileleriyle birlikte vakit geçirerek, İstanbul'un ve Şile'nin tadını çıkartı.

Antakyalı kardeşlerimize umut olmaya devam edeceğiz

Antakyalı depremzede çocukların ve ailelerinden oluşan misafir kafilesini İstanbul Havaalanında karşılayarak Şile'deki tüm günlerine eşlik eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Antakyalı misafirlerimizi Şile'de ağırlamaktan onur duyuyoruz. 4 gün boyunca çocuklarımızla hem 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadık hem Şilemizin güzelliklerini birlikte keşfettik. Çocuklarımız sadece Şile'yi değil İstanbul'u da gezerek umuyoruz ki birbirinden güzel hatıralarla Antakya'ya döndü. Bizler Şile Belediyesi olarak Antakyalı kardeşlerimizin yanında olmaya, onlara umut vermeye devam edeceğiz” dedi.

23 Nisan Coşkusuna Şile'nin güzellikleri eşlik etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Şile Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılarak geçiren 163 çocuk, gün boyu düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi. Şile'nin kardeş belediyesi Antakya'dan depremzede çocuklar ve aileleri bayramı büyük bir coşku ile kutladı. 23 Nisan kutlamalarının ardından Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ile Şile'de vakit geçiren çocuklar, Şile Limanı'nı, Şile Deniz Feneri'ni birlikte gezme fırsatı buldu. Depremin üzücü etkilerini bir an olsun unutan çocukların yüzü gün boyu düzenlenen etkinlikler ve gezilerle eğlendi.

İstanbul'u gezdiler, moral depoladılar

Şile Belediyesi'nin misafiri olarak 4 gün geçiren çocuklar düzenlenen İstanbul gezisinde ise birbirinden farklı noktaları ziyaret etme imkanı buldu. Kuruçeşme'de kahvaltı, tekneyle Boğaz Turu ve Çekmeköy Hayvanat Bahçesini ziyaret eden çocuklar, hep birlikte oyunlar oynayarak, şarkılar söyledi.

Çocuklarımız mutlu olsun yeter…

Antakya'dan gelen konukları ile bir araya gelerek, hepsiyle yakından ilgilenen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Milletvekilleri Sayın Mihrimah Belma Satır ve Sayın Müşerref Pervin Tuba Durgut'un da geziye katılımıyla, çocuklar ile vakit geçirdi. Antakyalı çocukların yüzlerinin gülmesi için çalışmaya ve birlikte olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ocaklı, “Çocuklarımızı sadece Şile'de ağırlamadık, İstanbul'da da çok güzel aktivitelerle bir araya geldik. Bu anlamlı programda bizlere ve evlatlarımıza kucak açan işletmelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Şile'nin kardeş şehri Antakya'da hep birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız. Antakya ve Şile arasında kurulan kardeşlik köprüsü daimî olacak ve çocuk yetişkin tüm Antakyalıların her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Şile Deniz Feneri ve Şile Limanı ziyareti ardından Antakya'ya uğurlandılar

Antakyalı depremzede çocuklar ve ailelerinden oluşan misafir kafilesinin Şile ziyaretinin 4. ve son gününde ise grupça, 1859'lara dayanan tarihi ile Şile'nin önemli sembollerinden biri olan Şile Deniz Feneri ziyaret edildi. Türkiye'nin en büyük faal deniz feneri unvanına sahip fener, mutlulukları gözlerinden okunan Antakyalı konuklarından yoğun ilgi gördü. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın katılımı ile son olarak Şile Limanı'na da uğrayan kafile, kendilerini ağırlayan tüm Şile Belediyesi çalışanlarına ve Başkan İlhan Ocaklı'ya içtenlikle teşekkür ederek Şile'den ayrıldı.