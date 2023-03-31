Antalya Grand Slam başladı

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota hakkı kazandıran müsabaka takviminde yer alan Antalya Grand Slam'de ilk gün 5 sıklette madalya sahiplerini buldu.

Antalya'nın 3. kez ev sahipliğinde başlayan Grand Slam müsabakalarında ilk gün karşılaşmalarında beş sıklette kürsüye çıkan judocular belirlendi. Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda olimpik kadroda yer alan ve bugün maçlarına çıkan milli judokalar; 48 kiloda Merve Azak ve Gül Kader Şentürk ile 57 kiloda Hasret Bozkurt üçüncü turda; 48 kiloda Hanife Özcan, Ayşe Öz, 52 kiloda Zeliha Cinci, İlayda Merve Koçyiğit; 57 kiloda Ayşenur Budak, Gülzade Korkmaz ve Ayşenur Karadağ; 60 kiloda Yunus Emre Esenboğa, Fırat Çekim, Alperen Ergün ikinci tur müsabakalarında, 66 kiloda Muhammed Demirel, İbrahim Demirel, Abdullah Berkin Özcan ve Samet Kumtaş ilk turda rakiplerine yenildiler.

İlk gün karşılaşmaları sonunda madalya kazananlar şöyle sıralandı:

Kadınlar:

48 kilo: 1. Blandine Pont (Fransa), 2. Shira Rishony (İsrail), 3. Narantsetseg Ganbaatar (Mogolistan), 3. Baasanhkuu Bavuudorj (Mogolistan).

52 kilo: 1.Amandine Buchard (Fransa), 2. Chelsie Giles (İngiltere), 3. Reka Pupp (Macaristan), 3. Sita Kadamboeva (Özbekistan).

57 Kilo: 1. Rafaela Silva (Brezilya), 2. Christa Deguchi (Kanada)3. Kaja Kajzer (Slovenya), 3. Jessica Lima (Brezilya).

Erkekler:

60 kilo: 1. Luka Mkheidze (Fransa), 2. Dilshot Khalmatov (Ukrayna), 3. Nurkanat Serikbayev (Kazakistan), 3. Jorre Verstraeten (Belçika).

66 kilo: 1. M. Gobert (Fransa), 2. Erkhembayar Battogtokh (Mogolistan), 3. David Garcia Torne (İspanya), 3. Willian Lima (Brezilya).

Antalya Grand Slam'de yarın madalya mücadelesi yapacak milli judocular şunlar:

Kadınlar: 63 kiloda Minel Akdeniz, Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan, 70 kiloda Fidan Ögel ve Ümmühan Kıroğlu.

Erkekler: 73 kiloda Umalt Demirel, Bayram Kandemir, Soner Kumtaş, 81 kiloda Vedat Albayrak, Muhammed Koç ile Erman Gürgen.