Antalya Havalimanı'na yüksek teknolojili çevre güvenlik sistemi

Türkiye'nin turizmde dünyaya açılan kapısı olan Antalya Havalimanı'nda yolcu ve uçuş emniyetini daha ileri taşımak amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, yüksek teknolojili Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi'ni devreye aldı.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı Antalya Havalimanı'nda yüksek güvenlikli yeni sistem devreye girdi. ‘Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi' isimli projeyle havalimanındaki yolcu ve uçuş emniyeti bir adım daha ileri taşınmış oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabı Twitter'dan devreye alınan sistemin detaylarını paylaştı. Keskin, “Faaliyetlerini 'önce güvenlik' anlayışıyla yürüten kuruluşumuz, başta

uçuş emniyeti ve güvenliğinin yanı sıra yolcu konforu için havalimanlarımızı yüksek teknolojili cihaz ve sistemlerle donatmaya devam ediyor. Bu kapsamda çok önemli bir proje de Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Radarlar, toprak altı fiber optik algılama, IP ve termal kameralar, acil durum müdahale merkezleri ve komuta kontrol merkezinden oluşan 'Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi' hizmete girdi” ifadelerine yer verdi.

“Küresel havacılığın uçuş emniyeti ve güvenliği temelinde büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz”

Keskin, “DHMİ'nin yakaladığı bu yüksek standart, ülkemizin uluslararası denetimlerde mükemmel sonuçlar almasına katkı sağlıyor. Temmuz 2019'da Türkiye'ye verilen 'ICAO Başkanlık Konseyi Havacılık Güvenliği Sertifikası', başarılarımızın küresel otoritelerce tescil edildiğini gösteriyor. Sivil havacılıkta tarih yazan Türkiye'nin güzide bir kuruluşu olarak ulusal ve küresel havacılığın 'uçuş emniyeti ve güvenliği' temelinde büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Havalimanlarımızda gece gündüz fedakârca hizmet vererek bu güzel neticeleri almamızı sağlayan değerli mesai arkadaşlarıma ve tüm güvenlik birimlerine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.