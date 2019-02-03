Antalya sempozyumunda eğitim ve etik tartışıldı

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından her yıl düzenlenen geleneksel eğitim sempozyumunun 18'incisi Antalya'da ‘Eğitim ve Etik' temasıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık bin 200 eğitimcinin katıldığı sempozyum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve alanında uzman birçok kişiyi ağırladı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, siber fiziksel devrimin yaşandığı günümüzde eğitim dünyasında etik tartışmasına çok ihtiyaç duyulduğunu ve temanın da bu amaçla seçildiğini söyledi. Daha sonra sahneye çıkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim kalıcı çözümlere ihtiyacımız var. Bunun için de bir niyet alanı oluşturacağız. Yani neyi niçin yaptığımızı net bir şekilde bilmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanlığının kültürel ve zihinsel bir dönüşüm için altyapı çalışmalarına yoğunlaştığını belirten Selçuk, "Ülke genelinde eğitim sisteminde atılacak adımlar çok kolay değil ama mümkün. Biz ekip olarak işin içine girdikçe başaracağımıza olan inancımız daha çok artıyor" dedi.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız da özel okul kurucularıyla bir toplantı yaptı. Özel okulların mevzuat ve işleyişle ilgili yaşadıkları problemlerin ele alındığı toplantıda kurucuların aktardığı çeşitli sorunlar yetkililer tarafından çözülmek üzere not edildi.

“Eğitim ve etik kelimelerini aynı cümle içinde daha sık kullanmamız gerekiyor”

Sempozyuma katılan İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin ise, sempozyumu başarılı bulduğunu belirterek, "Teknolojik gelişmeler ve yapay zekâdan bahsettiğimiz bugünlerde eğitim ve etik kelimelerini aynı cümle içinde daha sık kullanmamız gerekiyor. Eğitim dünyası etik kavramı üzerine daha çok yoğunlaşmalı ve tüm ilerlemeler insanların faydasına olacak şekilde yeniden yapılandırılmalı" şeklinde konuştu.

Sempozyumda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la da görüşen Yeltekin, 2023 vizyonunun Türk eğitim sistemine büyük bir açılım getirdiğini ifade ederek, Bakan Selçuk'u tebrik etti.